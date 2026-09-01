BOUTIQUE FICTION VOYAGE EN 2050 Béziers
mardi 22 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BOUTIQUE FICTION VOYAGE EN 2050
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-22
Bienvenue en 2050 ! Explorez une boutique pas comme les autres et imaginez les futurs possibles à partir des enjeux scientifiques d’aujourd’hui.
Cette exposition immersive vous transporte dans une boutique de 2050 pour explorer différents futurs possibles. De la confiserie à base d’insectes à la sécurité sociale alimentaire , chaque produit imaginé fait écho à un enjeu scientifique et sociétal actuel. Une expérience originale pour questionner nos choix d’aujourd’hui et imaginer le monde de demain.
Projet porté par Instant Science, la Communauté d’universités et établissements de Toulouse, le Carrefour des Sciences et des Arts et Kimiyo, avec le soutien de la Région Occitanie et du Fonds européen de développement régional. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Welcome to 2050! Explore a store unlike any other and imagine possible futures based on today’s scientific challenges.
L’événement BOUTIQUE FICTION VOYAGE EN 2050 Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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