BOUTURES – Malo Lafleur Théâtre Artisse Bordeaux

BOUTURES – Malo Lafleur 16 et 18 avril 2026 Théâtre Artisse Gironde

Prix libre (à partir de 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00+01:00 – 2026-04-16T21:30:00+01:00

Fin : 2026-04-18T20:30:00+01:00 – 2026-04-18T21:30:00+01:00

Alors il part à leur recherche avec l’aide du public. Malo Lafleur est un poète malgré lui qui propose une écriture aussi intime qu’universelle où chaque texte fait écho à nos propres vies.

Tantôt drôle, souvent touchant, il nous propose un spectacle positif et lumineux.

C’est au travers de fausses certitudes que l’artiste nous partage ses plus grands doutes. L’équilibre entre son assurance et ses questionnements perpétuels fait la réussite de cet Objet Scénique Non Identifié.

La promesse : un spectacle d’une heure entre ciel et terre, entre rêve et réalité.

Mise en scène : Malo Lafleur

Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lasceneenmoi.endecale.com »}] https://maps.app.goo.gl/BJtKKMRzvMeK6S7d9

C’est l’histoire d’un personnage qui a oublié ses rêves Seul en scène Bordeaux

Jérôme Pellerin Moncler