Informations pratiques

Laguiole

BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas

Station de ski du Bouyssou Laguiole Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix conscient au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’association Satori et l’Éphémère vous invitent à la 2e édition du Bouyssound, des Dub sessions au cœur du plateau de l’Aubrac, au buron de Burgas !

Au programme HDF Sound System, Youthie, Zulu Vibes et Flowiat.

Bar et nourriture sur place, camping et parking gratuits. .

Station de ski du Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie

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English :

The Satori Association and L’Éphémère invite you to the 2nd edition of Bouyssound, a series of dub sessions in the heart of the Aubrac plateau, at the Burgas buron!

L’événement BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas Laguiole a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)