BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas Laguiole
samedi 22 août 2026 · Laguiole
Informations pratiques
Laguiole
BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas
Station de ski du Bouyssou Laguiole Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Prix conscient au choix
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’association Satori et l’Éphémère vous invitent à la 2e édition du Bouyssound, des Dub sessions au cœur du plateau de l’Aubrac, au buron de Burgas !
Au programme HDF Sound System, Youthie, Zulu Vibes et Flowiat.
Bar et nourriture sur place, camping et parking gratuits. .
Station de ski du Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Satori Association and L’Éphémère invite you to the 2nd edition of Bouyssound, a series of dub sessions in the heart of the Aubrac plateau, at the Burgas buron!
L’événement BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas Laguiole a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)