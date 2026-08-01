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BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas Laguiole

samedi 22 août 2026 · Laguiole

BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas Laguiole

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Station de ski du Bouyssou
Ville
12210 Laguiole
Département
Aveyron
Tarif
5 5 12 Tarif de base plein tarif Prix conscient au choix

Laguiole

BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas

Station de ski du Bouyssou Laguiole Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Prix conscient au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

L’association Satori et l’Éphémère vous invitent à la 2e édition du Bouyssound, des Dub sessions au cœur du plateau de l’Aubrac, au buron de Burgas !
Au programme HDF Sound System, Youthie, Zulu Vibes et Flowiat.
Bar et nourriture sur place, camping et parking gratuits.   .

Station de ski du Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie  

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English :

The Satori Association and L’Éphémère invite you to the 2nd edition of Bouyssound, a series of dub sessions in the heart of the Aubrac plateau, at the Burgas buron!

L’événement BOUYSSOUND #2 au Buron du Burgas Laguiole a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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