Visite des ateliers de coutellerie de Laguiole Honoré Durand, Coutellerie de Laguiole Honoré Durand, Laguiole

Informations pratiques

Visite des ateliers de coutellerie de Laguiole Honoré Durand 18 et 19 septembre Coutellerie de Laguiole Honoré Durand Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Située au cœur de Laguiole, notre coutellerie artisanale propose des visites guidées, libres ou privées pour découvrir les métiers de forgeron et de coutelier.

La visite de notre atelier de coutellerie et de notre forge mécanique fait partie des incontournables lors d’un séjour à Laguiole ou sur l’Aubrac. Vous y découvrirez un savoir-faire traditionnel unique, transmis depuis plusieurs générations, ainsi que les différentes étapes de fabrication d’un authentique couteau de Laguiole.

Nos magasins et notre espace de visite principal sont climatisés afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous vous recommandons de vous présenter environ dix minutes avant le début de la visite.

Coutellerie de Laguiole Honoré Durand Route d’Aubrac, Zone artisanale La Poujade, 12210 Laguiole Laguiole 12210 Aveyron Occitanie 05 65 51 50 14 http://www.layole.com La Coutellerie et Forge Honoré Durand, entreprise familiale et artisanale située à Laguiole, perpétue la fabrication de tradition et d’excellence des couteaux de Laguiole.

Un musée propose de retracer l’histoire de cette fabrication, à travers une collection d’objets rares, témoins de l’ingéniosité de l’homme à travers les siècles. Route d’Aubrac – entrez dans la Zone Artisanale direction le Camping – 12210 Laguiole. Établissement non visible depuis la route.

Située au cœur de Laguiole, notre coutellerie artisanale propose des visites guidées, des visites libres et des visites privées pour explorer les métiers de forgeron et de coutelier.

©Coutellerie de Laguiole Honoré Durand