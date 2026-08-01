Fête de la Saint-Laurent Laguiole
vendredi 7 août 2026 · Laguiole
Informations pratiques
Laguiole
Fête de la Saint-Laurent
Laguiole Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Le Comité des fêtes de Laguiole organise sa traditionnelle fête patronale de la Saint-Laurent.
Vendredi 7 août
Concours de pétanque
19h Inscriptions
19h30 Début des parties
Soirée guinguette animée, paëlla et buvette sur place Terrain de quilles
Samedi 08 août
à partir de 8h Concours de Chevaux
Après-midi Ventre glisse géant et jeux en extérieur
à partir de 19h Soirée mousse, avec DJ et foodtrucks, suivi du traditionnel bal de la St-Laurent avec Lucimix sur la place du Foirail (Taureau).
Dimanche 09 août
8h Déjeuner aux tripous et tête de veau Organisé par les BRAS KC Place du Taureau
à partir de 10h Exposition de véhicules anciens sur l’allée de l’Amicale
14h Concours du plus gros mangeur de fromage de Laguiole et défilé des véhicules d’exposition
15h30 course de caisses à savon Buvette sur place
19h Apéro-concert Buvette sur place Place du Taureau .
Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 42 88 34 41 comitedesfetesdelaguiole@outlook.fr
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English :
The Comité des fêtes de Laguiole organizes its traditional patronal feast of the Saint Laurent.
L’événement Fête de la Saint-Laurent Laguiole a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)