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Fête de la Saint-Laurent Laguiole

vendredi 7 août 2026 · Laguiole

Fête de la Saint-Laurent Laguiole

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
12210 Laguiole
Département
Aveyron
Tarif

Laguiole

Fête de la Saint-Laurent

Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Le Comité des fêtes de Laguiole organise sa traditionnelle fête patronale de la Saint-Laurent.
Vendredi 7 août
Concours de pétanque
19h Inscriptions
19h30 Début des parties
Soirée guinguette animée, paëlla et buvette sur place Terrain de quilles

Samedi 08 août
à partir de 8h Concours de Chevaux
Après-midi Ventre glisse géant et jeux en extérieur
à partir de 19h Soirée mousse, avec DJ et foodtrucks, suivi du traditionnel bal de la St-Laurent avec Lucimix sur la place du Foirail (Taureau).

Dimanche 09 août
8h Déjeuner aux tripous et tête de veau Organisé par les BRAS KC Place du Taureau
à partir de 10h Exposition de véhicules anciens sur l’allée de l’Amicale
14h Concours du plus gros mangeur de fromage de Laguiole et défilé des véhicules d’exposition
15h30 course de caisses à savon Buvette sur place
19h Apéro-concert Buvette sur place Place du Taureau   .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 42 88 34 41  comitedesfetesdelaguiole@outlook.fr

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English :

The Comité des fêtes de Laguiole organizes its traditional patronal feast of the Saint Laurent.

L’événement Fête de la Saint-Laurent Laguiole a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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