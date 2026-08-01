Informations pratiques

Laguiole

Fête de la Saint-Laurent

Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Le Comité des fêtes de Laguiole organise sa traditionnelle fête patronale de la Saint-Laurent.

Vendredi 7 août

Concours de pétanque

19h Inscriptions

19h30 Début des parties

Soirée guinguette animée, paëlla et buvette sur place Terrain de quilles

Samedi 08 août

à partir de 8h Concours de Chevaux

Après-midi Ventre glisse géant et jeux en extérieur

à partir de 19h Soirée mousse, avec DJ et foodtrucks, suivi du traditionnel bal de la St-Laurent avec Lucimix sur la place du Foirail (Taureau).

Dimanche 09 août

8h Déjeuner aux tripous et tête de veau Organisé par les BRAS KC Place du Taureau

à partir de 10h Exposition de véhicules anciens sur l’allée de l’Amicale

14h Concours du plus gros mangeur de fromage de Laguiole et défilé des véhicules d’exposition

15h30 course de caisses à savon Buvette sur place

19h Apéro-concert Buvette sur place Place du Taureau .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 42 88 34 41 comitedesfetesdelaguiole@outlook.fr

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English :

The Comité des fêtes de Laguiole organizes its traditional patronal feast of the Saint Laurent.

L’événement Fête de la Saint-Laurent Laguiole a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)