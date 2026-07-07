Soirée blanche Laguiole
vendredi 14 août 2026 · Laguiole
Informations pratiques
Laguiole
Soirée blanche
Place du Foirail Laguiole Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Menu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soirée sur la place du Taureau (ancienne caserne en cas de pluie)
Vente sur place de boissons et cocktails.
Menu à 15 € saucisse-aligot et glaces de l’Aubrac.
DJ Pat aux platines !
A vos robes et vos pantalons blancs.
Organisé par La Laguiolaise.
15 .
Place du Foirail Laguiole 12210 Aveyron Occitanie
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English :
Evening event at Place du Taureau (former barracks in case of rain)
Drinks and cocktails available for purchase on site.
Menu: 15 €: sausage with aligot and Aubrac ice cream.
DJ Pat on the turntables!
Put on your white dresses and pants.
Organized by La Laguiolaise.
L’événement Soirée blanche Laguiole a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)