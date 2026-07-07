Informations pratiques

Laguiole

Soirée blanche

Place du Foirail Laguiole Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée sur la place du Taureau (ancienne caserne en cas de pluie)

Vente sur place de boissons et cocktails.

Menu à 15 € saucisse-aligot et glaces de l’Aubrac.

DJ Pat aux platines !

A vos robes et vos pantalons blancs.

Organisé par La Laguiolaise.

15 .

Place du Foirail Laguiole 12210 Aveyron Occitanie

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English :

Evening event at Place du Taureau (former barracks in case of rain)

Drinks and cocktails available for purchase on site.

Menu: 15 €: sausage with aligot and Aubrac ice cream.

DJ Pat on the turntables!

Put on your white dresses and pants.

Organized by La Laguiolaise.

L’événement Soirée blanche Laguiole a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)