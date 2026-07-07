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AGENDA · Laguiole

Soirée blanche Laguiole

vendredi 14 août 2026 · Laguiole

Soirée blanche Laguiole

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
Place du Foirail
Ville
12210 Laguiole
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Menu

Laguiole

Soirée blanche

Place du Foirail Laguiole Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Soirée sur la place du Taureau (ancienne caserne en cas de pluie)
Vente sur place de boissons et cocktails.
Menu à 15 € saucisse-aligot et glaces de l’Aubrac.
DJ Pat aux platines !
A vos robes et vos pantalons blancs.
Organisé par La Laguiolaise.
15  .

Place du Foirail Laguiole 12210 Aveyron Occitanie  

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English :

Evening event at Place du Taureau (former barracks in case of rain)
Drinks and cocktails available for purchase on site.
Menu: 15 €: sausage with aligot and Aubrac ice cream.
DJ Pat on the turntables!
Put on your white dresses and pants.
Organized by La Laguiolaise.

L’événement Soirée blanche Laguiole a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)