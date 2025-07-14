Bouziane Bouteldja – Des danses et des luttes POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Bouziane Bouteldja – Des danses et des luttes 12 et 13 mars 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T19:00:00 – 2026-03-12T20:15:00

Fin : 2026-03-13T19:00:00 – 2026-03-13T20:15:00

Figure engagée de la danse hip-hop, Bouziane Bouteldja ouvre les horizons de sa pratique et place le corps au coeur des enjeux politiques, sociaux et identitaires. Avec Des danses et des luttes, il s’empare, raconte et incarne, avec ses complices, l’histoire de pratiques nées dans des contextes de résistance : pantsula en Afrique du Sud, voguing dans les communautés queer afro-américaines, flamenco comme cri d’un peuple… Cette conférence dansée enthousiaste, accessible à tous, donne à voir les gestes, à entendre les rythmes sur lesquels les luttes se dansent autour du monde, comment on y affirme son identité et son désir de transformation. Mais le public n’est pas simple spectateur : les artistes invitent chacun à entrer dans la danse, à redécouvrir un élan. On découvre, debout, ensemble, comment affirmer sa présence et son désir de transformation. Une transmission joyeuse, directe, où la danse devient un outil de lien, d’expression et d’émancipation partagée.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

©Pamela Pershke