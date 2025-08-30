Boxers de Bordeaux VS Gothiques d’Amiens Patinoire Mériadeck Bordeaux
Boxers de Bordeaux VS Gothiques d’Amiens Patinoire Mériadeck Bordeaux vendredi 30 janvier 2026.
Boxers de Bordeaux VS Gothiques d’Amiens Vendredi 30 janvier 2026, 20h00 Patinoire Mériadeck Gironde
A partir de 9€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-30T20:00:00 – 2026-01-30T22:30:00
Fin : 2026-01-30T20:00:00 – 2026-01-30T22:30:00
Patinoire Mériadeck 95 Cr Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://boxers-de-bordeaux.billetterie-club.fr/home »}]
Match officiel de Ligue Magnus