Boxers de Bordeaux VS Jokers de Cergy Patinoire Mériadeck Bordeaux

Boxers de Bordeaux VS Jokers de Cergy Vendredi 23 janvier 2026, 20h00 Patinoire Mériadeck Gironde

A partir de 9€

Patinoire Mériadeck 95 Cr Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Match officiel de Ligue Magnus