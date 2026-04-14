Bracelet fleurs en perles, Le 20 mille, Nantes

Bracelet fleurs en perles Lundi 20 avril, 10h00 Le 20 mille Loire-Atlantique

10€/12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T11:30:00+02:00

Bijoux, bracelet, bague : fleurs en perles.

Venez faire fleurir vos accessoires lors de cet atelier.

À partir de 6 ans. Matériel fourni et boisson offerte.

Tarifs :

10€ pour les adhérent·e·s

12€ pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/fleurs-en-perles »}]

Bracelet : fleurs en perles bracelet perles