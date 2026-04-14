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Bracelet fleurs en perles, Le 20 mille, Nantes

Bracelet fleurs en perles, Le 20 mille, Nantes

Bracelet fleurs en perles, Le 20 mille, Nantes lundi 20 avril 2026.

Lieu : Le 20 mille

Adresse : 20 Bd Jules Verne, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : 10€/12€

Bracelet fleurs en perles Lundi 20 avril, 10h00 Le 20 mille Loire-Atlantique

10€/12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T11:30:00+02:00

Bijoux, bracelet, bague : fleurs en perles.
Venez faire fleurir vos accessoires lors de cet atelier.

À partir de 6 ans. Matériel fourni et boisson offerte.

Tarifs :
10€ pour les adhérent·e·s
12€ pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/fleurs-en-perles »}]
Bracelet : fleurs en perles bracelet perles

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