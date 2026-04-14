Bracelet fleurs en perles, Le 20 mille, Nantes
Bracelet fleurs en perles, Le 20 mille, Nantes lundi 20 avril 2026.
Bracelet fleurs en perles Lundi 20 avril, 10h00 Le 20 mille Loire-Atlantique
10€/12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T11:30:00+02:00
Bijoux, bracelet, bague : fleurs en perles.
Venez faire fleurir vos accessoires lors de cet atelier.
À partir de 6 ans. Matériel fourni et boisson offerte.
Tarifs :
10€ pour les adhérent·e·s
12€ pour les non adhérent·e·s
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/fleurs-en-perles »}]
Bracelet : fleurs en perles bracelet perles
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