Braderie à la brocante éco-solidaire Graines de Partages Mimbaste
dimanche 13 septembre 2026 · Graines de Partages · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Braderie à la brocante éco-solidaire
Graines de Partages 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous à la Brocante Éco-Solidaire de Mimbaste pour chiner, faire de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial ! Tout à -50 %, hors articles signalés.
Buvette et restauration sur place avec le foodtruck Peytacrep. .
Graines de Partages 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie à la brocante éco-solidaire
L’événement Braderie à la brocante éco-solidaire Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Mimbaste (Landes)
- La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste 11 septembre 2026
- Cours d’anglais Mimbaste 16 septembre 2026
- La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste 18 septembre 2026
- Portes ouvertes du Moulin de Mimbaste, Moulin de Mimbaste, Mimbaste 19 septembre 2026
- Cours d’anglais Mimbaste 23 septembre 2026