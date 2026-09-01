Braderie à la brocante éco-solidaire Graines de Partages Mimbaste

Informations pratiques

Mimbaste

Braderie à la brocante éco-solidaire

Graines de Partages 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous à la Brocante Éco-Solidaire de Mimbaste pour chiner, faire de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial ! Tout à -50 %, hors articles signalés.

Buvette et restauration sur place avec le foodtruck Peytacrep. .

Graines de Partages 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Braderie à la brocante éco-solidaire

L’événement Braderie à la brocante éco-solidaire Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans