Atelier découverte généalogie Mimbaste

Envie de remonter le fil du temps et d’explorer l’histoire de vos ancêtres ?

Rejoignez-nous pour un atelier convivial d’initiation à la généalogie !

Au programme premières méthodes de recherche, astuces pour débuter un arbre familial et échanges autour de vos découvertes. Atelier ouvert à tous, débutants bienvenus. .

1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 73 81 81

English : Atelier découverte généalogie

Want to go back in time and explore the history of your ancestors?

Join us for a friendly introductory genealogy workshop!

On the program: first research methods, tips for starting a family tree and sharing your discoveries. Open to all.

