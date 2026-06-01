Vendredi de la recyclerie Café éco-solidaire Mimbaste

Mimbaste

Vendredi de la recyclerie

Café éco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le vendredi 19 juin à partir de 18h30, la brocante se transforme en machine à remonter le temps !

Préparez vos plus beaux déhanchés, échauffez votre voix (ou pas, on n’est pas là pour juger) et venez pousser la chansonnette lors de notre Karaoké spécial années 80 !

Le vendredi 19 juin à partir de 18h30, la brocante se transforme en machine à remonter le temps !

Préparez vos plus beaux déhanchés, échauffez votre voix (ou pas, on n’est pas là pour juger) et venez pousser la chansonnette lors de notre Karaoké spécial années 80 ! Gold, Jean-Jacques Goldman, Début de Soirée, France Gall… les tubes cultes n’attendent plus que vous !

Nous déclinons toute responsabilité en cas de chorégraphie improvisée sur “Les Démons de Minuit” ou de tenue fluo retrouvée au fond du placard.

Venez chanter, rire et passer une soirée aussi kitsch que mémorable ! .

Café éco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Vendredi de la recyclerie

On Friday, June 19, starting at 6:30 p.m., the flea market turns into a time machine!

Put on your best outfits, warm up your voice (or not—we’re not here to judge), and come sing along at our special ’80s-themed karaoke night!

L’événement Vendredi de la recyclerie Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans