Présence et deuil Mimbaste
Présence et deuil Mimbaste mercredi 17 juin 2026.
Mimbaste
Présence et deuil
1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Présence et deuil Partie 2
Sylvie sera de nouveau présente à la Ruche pour une permanence de 10h à 12h.
Accompagnement individuel et participation libre !
Renseignements au 06.40.64.94.28
Présence et deuil Partie 2
Sylvie sera de nouveau présente à la Ruche pour une permanence de 10h à 12h.
Accompagnement individuel et participation libre !
Renseignements au 06.40.64.94.28 .
1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 64 94 28
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English : Présence et deuil
Support and Grief: Part 2
Sylvie will be back at La Ruche for a drop-in session from 10 a.m. to 12 p.m.
Individual support and free admission!
For more information, call 06.40.64.94.28
L’événement Présence et deuil Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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