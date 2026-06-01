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Présence et deuil Mimbaste

Présence et deuil Mimbaste

Présence et deuil Mimbaste mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 1184 Route d'Orthez

Ville : 40350 Mimbaste

Département : Landes

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mimbaste

Présence et deuil

1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Présence et deuil Partie 2
Sylvie sera de nouveau présente à la Ruche pour une permanence de 10h à 12h.
Accompagnement individuel et participation libre !
Renseignements au 06.40.64.94.28
Présence et deuil Partie 2
Sylvie sera de nouveau présente à la Ruche pour une permanence de 10h à 12h.
Accompagnement individuel et participation libre !
Renseignements au 06.40.64.94.28   .

1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 64 94 28 

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English : Présence et deuil

Support and Grief: Part 2
Sylvie will be back at La Ruche for a drop-in session from 10 a.m. to 12 p.m.
Individual support and free admission!
For more information, call 06.40.64.94.28

L’événement Présence et deuil Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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