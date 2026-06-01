Mimbaste

Présence et deuil

1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Présence et deuil Partie 2

Sylvie sera de nouveau présente à la Ruche pour une permanence de 10h à 12h.

Accompagnement individuel et participation libre !

Renseignements au 06.40.64.94.28

Présence et deuil Partie 2

Sylvie sera de nouveau présente à la Ruche pour une permanence de 10h à 12h.

Accompagnement individuel et participation libre !

Renseignements au 06.40.64.94.28 .

1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 64 94 28

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English : Présence et deuil

Support and Grief: Part 2

Sylvie will be back at La Ruche for a drop-in session from 10 a.m. to 12 p.m.

Individual support and free admission!

For more information, call 06.40.64.94.28

L’événement Présence et deuil Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans