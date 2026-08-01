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AGENDA · Mimbaste

Atelier Tawashi Mimbaste

samedi 22 août 2026 · Mimbaste

Atelier Tawashi Mimbaste

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1182 Route d'Orthez
Ville
40350 Mimbaste
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Mimbaste

Atelier Tawashi

1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Atelier tawashi gratuit. Venez créer votre propre tawashi.
Atelier tawashi gratuit. Venez créer votre propre tawashi.   .

1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 

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English : Atelier Tawashi

Free tawashi workshop. Come make your own tawashi.

L’événement Atelier Tawashi Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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