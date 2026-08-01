AGENDA · Mimbaste
Atelier Tawashi Mimbaste
samedi 22 août 2026 · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Atelier Tawashi
1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Atelier tawashi gratuit. Venez créer votre propre tawashi.
Atelier tawashi gratuit. Venez créer votre propre tawashi. .
1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Tawashi
Free tawashi workshop. Come make your own tawashi.
L’événement Atelier Tawashi Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Mimbaste (Landes)
- Vendredi de la Recyclerie Auberge espagnole Le Café éco solidaire Mimbaste 21 août 2026
- Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Mimbaste 23 août 2026
- Présence et deuil Mimbaste 26 août 2026
- Vendredi de la Recyclerie Soirée Dansante Le Café éco solidaire Mimbaste 28 août 2026
- Atelier découverte généalogie Mimbaste 29 août 2026