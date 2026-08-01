Informations pratiques

Mimbaste

Atelier Tawashi

1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Atelier tawashi gratuit. Venez créer votre propre tawashi.

Atelier tawashi gratuit. Venez créer votre propre tawashi. .

1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Atelier Tawashi

Free tawashi workshop. Come make your own tawashi.

L’événement Atelier Tawashi Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans