Vendredi de la Recyclerie Auberge espagnole Le Café éco solidaire Mimbaste
vendredi 21 août 2026 · Le Café éco solidaire · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie Auberge espagnole
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le principe est facile chacun apporte un plat, une salade, un dessert ou une boisson… et tout est mis en commun pour profiter d’un repas où chacun goûte un peu à tout.
Pas besoin de cuisiner un festin, l’important, c’est d’être là et de partager un bon moment ensemble. Buvette sur place.
Le principe est facile chacun apporte un plat, une salade, un dessert ou une boisson… et on met tout en commun pour profiter d’un repas où chacun goûte un peu à tout.
Pas besoin de cuisiner un festin, l’important, c’est d’être là et de partager un bon moment ensemble. Buvette sur place. .
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
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English : Vendredi de la Recyclerie Auberge espagnole
The idea is simple: everyone brings a dish, a salad, a dessert, or a drink… and everything is pooled together so everyone can enjoy a meal where they get to taste a little bit of everything.
No need to cook a feast—the important thing is to be there and have a good time together. Refreshments available on site.
L’événement Vendredi de la Recyclerie Auberge espagnole Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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