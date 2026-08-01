Vendredi de la Recyclerie Soirée Dansante Le Café éco solidaire Mimbaste
vendredi 28 août 2026 · Le Café éco solidaire · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie Soirée Dansante
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Rendez-vous au Café Éco Solidaire pour une soirée dansante conviviale, ouverte à tous. Que vous veniez pour danser, partager un bon moment entre amis ou simplement profiter de l’ambiance, il y aura de quoi passer une belle soirée.
Une buvette et des pizzas seront disponibles sur place pour se régaler tout au long de la soirée. .
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
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English : Vendredi de la Recyclerie Soirée Dansante
L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée Dansante Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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