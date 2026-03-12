Mimbaste

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Fronton Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 21:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !

Repas moules/frites à 19h sur réservation.

À 21h30, diffusion du film Choeur de rockers .

Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !

Repas moules/frites à 19h sur réservation.

À 21h30, diffusion du film Choeur de rockers .

Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .

Fronton Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 48 05 14

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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!

Mussels and fries dinner at 7:00 p.m. (reservation required).

At 9:30 p.m., screening of the film “Choeur de rockers.”

L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans