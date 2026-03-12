Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Mimbaste
Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Mimbaste dimanche 23 août 2026.
Mimbaste
Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées
Fronton Mimbaste Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !
Repas moules/frites à 19h sur réservation.
À 21h30, diffusion du film Choeur de rockers .
Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !
Repas moules/frites à 19h sur réservation.
À 21h30, diffusion du film Choeur de rockers .
Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .
Fronton Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 48 05 14
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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées
Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!
Mussels and fries dinner at 7:00 p.m. (reservation required).
At 9:30 p.m., screening of the film “Choeur de rockers.”
L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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