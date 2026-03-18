Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Le Café éco solidaire Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Le Café éco solidaire Mimbaste vendredi 10 juillet 2026.
Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
La Recyclerie vous ouvre ses portes pour une soirée jeux placée sous le signe de la bonne humeur !
Que vous soyez stratège, compétiteur… ou simplement venu passer un bon moment, il y en aura pour tous les goûts. Buvette & menu thaï sur place.
La Recyclerie vous ouvre ses portes pour une soirée jeux placée sous le signe de la bonne humeur !
Que vous soyez stratège, compétiteur… ou simplement venu passer un bon moment, il y en aura pour tous les goûts. Buvette & menu thaï sur place. .
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
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English : Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux
La Recyclerie invites you to a fun-filled game night!
Whether you’re a strategist, a competitor… or just here to have a good time, there’s something for everyone. Refreshments and a Thai menu available on site.
L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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