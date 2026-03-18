Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Le Café éco solidaire Mimbaste

Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La Recyclerie vous ouvre ses portes pour une soirée jeux placée sous le signe de la bonne humeur !

Que vous soyez stratège, compétiteur… ou simplement venu passer un bon moment, il y en aura pour tous les goûts. Buvette & menu thaï sur place.

La Recyclerie vous ouvre ses portes pour une soirée jeux placée sous le signe de la bonne humeur !

Que vous soyez stratège, compétiteur… ou simplement venu passer un bon moment, il y en aura pour tous les goûts. Buvette & menu thaï sur place. .

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux

La Recyclerie invites you to a fun-filled game night!

Whether you’re a strategist, a competitor… or just here to have a good time, there’s something for everyone. Refreshments and a Thai menu available on site.

L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans