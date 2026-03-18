UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Le Café éco solidaire Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Le Café éco solidaire Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Le Café éco solidaire Mimbaste vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Le Café éco solidaire
Adresse
1182 Route d'Orthez
Ville
40350 Mimbaste
Département
Landes
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
0 0 Gratuit

Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :
2026-07-10

La Recyclerie vous ouvre ses portes pour une soirée jeux placée sous le signe de la bonne humeur !
Que vous soyez stratège, compétiteur… ou simplement venu passer un bon moment, il y en aura pour tous les goûts. Buvette & menu thaï sur place.
La Recyclerie vous ouvre ses portes pour une soirée jeux placée sous le signe de la bonne humeur !
Que vous soyez stratège, compétiteur… ou simplement venu passer un bon moment, il y en aura pour tous les goûts. Buvette & menu thaï sur place.   .

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux

La Recyclerie invites you to a fun-filled game night!
Whether you’re a strategist, a competitor… or just here to have a good time, there’s something for everyone. Refreshments and a Thai menu available on site.

L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée jeux Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

À voir aussi à Mimbaste (Landes)