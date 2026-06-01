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Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille A LA FERME Mimbaste

Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille A LA FERME Mimbaste samedi 27 juin 2026.

Lieu : A LA FERME

Adresse : 60 chemin des Bastes

Ville : 40350 Mimbaste

Département : Landes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit

Mimbaste

Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille

A LA FERME 60 chemin des Bastes Mimbaste Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Au programme
– Découverte de nos produits et visite de la ferme
– Marché de producteurs
– Et surtout… un repas fermier à ne pas manquer ! (Sur réservation uniquement)   .

A LA FERME 60 chemin des Bastes Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 30 05  earlfermebastebieille@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Grand Dax

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