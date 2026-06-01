Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille A LA FERME Mimbaste samedi 27 juin 2026.

Mimbaste

Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille

A LA FERME 60 chemin des Bastes Mimbaste Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Au programme

– Découverte de nos produits et visite de la ferme

– Marché de producteurs

– Et surtout… un repas fermier à ne pas manquer ! (Sur réservation uniquement) .

A LA FERME 60 chemin des Bastes Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 30 05 earlfermebastebieille@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Grand Dax