Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille A LA FERME Mimbaste
Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille A LA FERME Mimbaste samedi 27 juin 2026.
Mimbaste
Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille
A LA FERME 60 chemin des Bastes Mimbaste Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Au programme
– Découverte de nos produits et visite de la ferme
– Marché de producteurs
– Et surtout… un repas fermier à ne pas manquer ! (Sur réservation uniquement) .
A LA FERME 60 chemin des Bastes Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 30 05 earlfermebastebieille@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes à la Ferme Bastebieille Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Grand Dax