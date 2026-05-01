Braderie à la Poterie de Saint-Igny-de-Roche 9ème édition Saint-Igny-de-Roche
Braderie à la Poterie de Saint-Igny-de-Roche 9ème édition Saint-Igny-de-Roche vendredi 29 mai 2026.
Saint-Igny-de-Roche
Braderie à la Poterie de Saint-Igny-de-Roche 9ème édition
Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l’Alouette Saint-Igny-de-Roche Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir cette nouvelle édition de la braderie, et profitez de prix très attractifs sur une sélection de nombreux objets et sculptures proposés par des artistes et artisans d’art !
Au programme cette année
POTERIES ET CERAMIQUES
Antoine WILMET & Alejandra BAHAMON
Corinne BETTON Thierry SIVET
Myriam CHEMLA
Nadine BRANCORSINI Cécile LIENHARD
François FRESNAIS Elisabeth BOVET
Sylvie DEVERCHERE .
Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l’Alouette Saint-Igny-de-Roche 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 82 89 59 contact@poteriesaintigny.fr
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English : Braderie à la Poterie de Saint-Igny-de-Roche 9ème édition
L’événement Braderie à la Poterie de Saint-Igny-de-Roche 9ème édition Saint-Igny-de-Roche a été mis à jour le 2026-05-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais