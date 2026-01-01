Clubs de lecteurs Impasse de Mont Selaige Saint-Igny-de-Roche

Clubs de lecteurs

Saint-Igny-de-Roche

2026-01-15 18:00:00

2026-03-19 19:30:00

2026-01-15 2026-02-19 2026-03-19

Le club vous attend les 3èmes jeudis du mois pour échanger en toute convivialité autour de vos lectures du moment.

C’est l’occasion de rappeler les autres rendez-vous sur le réseau à Quartier Livres La Clayette le 1er vendredi du mois à 17h30 et à Quai des mots Chauffailles le 2ème vendredi de chaque mois à 14h.

Les clubs de lecteurs sont des moments d’échange autour de la lecture.

Ils sont ouverts à tous, sans inscription, quel que soit votre âge et vos lectures. Vous êtes libres de venir présenter et/ou écouter les livres qui ont retenu votre attention. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez participer à toutes les rencontres ! .

