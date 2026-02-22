Braderie-brocante de la Saint Pierre Bazelat

Braderie-brocante de la Saint Pierre

Le Bourg Bazelat Creuse

2026-06-28

fin : 2026-06-28

2026-06-28

Dès 8 heures, brocante, vide-grenier, emplacements gratuits sans réservation. Randonnée pédestre, repas faux-filet frites. Activités gratuites, jeux pour tous âges, manèges, maquillage, balade à dos d’âne. .

+33 5 55 63 56 53

