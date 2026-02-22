Braderie-brocante de la Saint Pierre Bazelat
Braderie-brocante de la Saint Pierre Bazelat dimanche 28 juin 2026.
Braderie-brocante de la Saint Pierre
Le Bourg Bazelat Creuse
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
2026-06-28
Dès 8 heures, brocante, vide-grenier, emplacements gratuits sans réservation. Randonnée pédestre, repas faux-filet frites. Activités gratuites, jeux pour tous âges, manèges, maquillage, balade à dos d’âne. .
Le Bourg Bazelat 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 56 53
