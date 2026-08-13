Braderie céramique : le bon plan de la rentrée !

Informations pratiques

Pour la troisième année consécutive, le Collectif Céramique 20 invite à pousser les portes de 14 ateliers de céramique du 20e arrondissement de Paris, à l’occasion d’un grand parcours de braderie.

En comptant les invité·es, c’est le travail de plus de 30 céramistes que l’on pourra découvrir durant ce week-end d’automne !

Curieux, amateurs et passionnés y dénicheront des céramiques à petits prix : prototypes, pièces issues d’anciennes collections ou présentant de légers défauts. Une occasion idéale pour soutenir l’artisanat local tout en ménageant son porte-monnaie.

La braderie a aussi pour but de donner une vie à des objets ne pouvant être vendus dans le circuit classique et d’éviter le gaspillage. Dans le même esprit, l’emballage se fera dans une logique de réemploi.

Si vous le pouvez, pensez à apporter vos propres sacs et emballages pour transporter vos achats.

Et, parce que les ateliers de céramique s’inscrivent pleinement dans la vie artisanale et artistique de leurs quartiers, le collectif s’associe à Mon Bendo, la plateforme qui soutient le slow-commerce.

Avec le mois de septembre, c’est le retour de la grande braderie dans les ateliers de céramique du 20e arrondissement ! Un parcours 100% local, anti-gaspi et convivial à la rencontre d’artisanes et artisans d’Art.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00



https://collectifceramique20.fr/ En collaboration avec Mon Bendo En collaboration avec Mon Bendo



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

