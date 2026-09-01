AGENDA · Souspierre
Braderie de la rentrée Souspierre
dimanche 20 septembre 2026 · Souspierre
Informations pratiques
Souspierre
Braderie de la rentrée
Place de la mairie Souspierre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Braderie de la rentrée à Souspierre avec buvette sur place
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Place de la mairie Souspierre 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 87 35 92 souspierreeneclats@gmail.com
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English :
Back-to-School Sale in Souspierre with an on-site refreshment stand
L’événement Braderie de la rentrée Souspierre a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux