Informations pratiques

Souspierre

Braderie de la rentrée

Place de la mairie Souspierre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Braderie de la rentrée à Souspierre avec buvette sur place

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Place de la mairie Souspierre 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 87 35 92 souspierreeneclats@gmail.com

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English :

Back-to-School Sale in Souspierre with an on-site refreshment stand

L’événement Braderie de la rentrée Souspierre a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux