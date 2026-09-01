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AGENDA · Sizun

Braderie de la solidarité Sizun

samedi 12 septembre 2026 · Sizun

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
49 rue de l'Argoat
Ville
29450 Sizun
Département
Finistère
Tarif

Sizun

Braderie de la solidarité

49 rue de l’Argoat Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Vêtements, vaisselle, livres, jouets, décoration …   .

49 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 62 54 12 73 

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English :

L’événement Braderie de la solidarité Sizun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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