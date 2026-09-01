Informations pratiques

Sizun

Braderie de la solidarité

49 rue de l’Argoat Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Vêtements, vaisselle, livres, jouets, décoration … .

49 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 62 54 12 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie de la solidarité Sizun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX