AGENDA · Sizun
Braderie de la solidarité Sizun
samedi 12 septembre 2026 · Sizun
Informations pratiques
Sizun
Braderie de la solidarité
49 rue de l’Argoat Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Vêtements, vaisselle, livres, jouets, décoration … .
49 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 62 54 12 73
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English :
L’événement Braderie de la solidarité Sizun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX