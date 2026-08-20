Visites guidées de l’enclos paroissial de Sizun, Église Saint-Suliau, Sizun

Informations pratiques

Visites guidées de l’enclos paroissial de Sizun Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Église Saint-Suliau Finistère

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Enclos paroissial du XVIe siècle et sa porte triomphale à 3 arches, son ossuaire avec les apôtres dans leur niche sur la façade est, la sacristie type Beaumanoir, son clocher type léonard haut de 54m, sur le porche et autour de l’église de nombreuses sculptures d’animaux, de fleurs, de sirènes ; A l’intérieur, un orgue de Ballam, son maître-autel et son retable, les retables du Rosaire et des Agonisants.

Visites commentées, samedi de 11h à 12h30 et à partir de 16h.

Eglise ouverte toute la journée.

Église Saint-Suliau Place l’Abbe Broch, 29450 Sizun, France Sizun 29450 Finistère Bretagne +33298688013 http://www.mairie-sizun.fr De l’église du XVIe siècle ne restent que les deux premières travées de la nef et des bas-côtés, ainsi que le porche méridional. De 1638 à 1643, élévation du transept. En 1665, reconstruction du chœur et de l’abside. Le clocher date de 1723-1735. L’édifice se compose d’une nef à bas-côtés de trois travées, allongée vers l’ouest d’une fausse travée séparée des collatéraux par deux murs pleins ; d’un transept également flanqué de collatéraux ; d’un chœur terminé par une abside à trois pans et d’un clocher porche carré terminé par une flèche octogonale avec clochetons remplissant les angles de la plateforme. Les bras du transept se terminent par des pignons aux crochets sculptés. Les pans du chœur et de l’abside se terminent également par des pignons très ornés avec pinacles, niches décorant les contreforts, et baies à meneaux. A l’intérieur, les sablières sont décorées et sculptées. Un ossuaire et un arc de triomphe complètent l’ensemble. Parking.

Visites commentées de l’enclos paroissial

©mairie de Sizun