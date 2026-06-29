Pontonx-sur-l’Adour

Braderie de Landes Soutien

Place des Arènes Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association LANDES Soutien, créée en janvier 2026, organise sa première braderie solidaire ! Venez chiner des articles de seconde main vêtements, jouets, vaisselle, livres ou meubles. Vos achats permettront d’aider directement des personnes en difficultés financières et matérielles.

Récemment créée en janvier 2026, la jeune association LANDES Soutien a le plaisir de vous convier à sa toute première braderie solidaire ! Cet événement convivial est l’occasion parfaite pour tous les amateurs de chine de faire de belles trouvailles tout en accomplissant une véritable bonne action.

Sur place, un vaste choix d’articles de seconde main issus de dons vous attend vous y trouverez des vêtements, des jouets, du linge de maison, de la vaisselle, des CD et DVD, des livres, ainsi que des meubles. Il y en a pour tous les besoins !

Au-delà du plaisir de dénicher des trésors, votre participation a un réel impact. Fidèle à ses valeurs d’entraide et de partage, l’association utilisera les fonds récoltés lors de cette journée pour venir en aide, de manière concrète et directe, aux personnes traversant des difficultés financières et matérielles. Venez nombreux soutenir cette cause ! .

Place des Arènes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 42 53 01 landes.soutien.pontonx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie de Landes Soutien

The LANDES Soutien association, founded in January 2026, is hosting its first charity flea market! Come browse for secondhand items: clothing, toys, dishes, books, or furniture. Your purchases will directly help people facing financial and material hardship.

L’événement Braderie de Landes Soutien Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Tartas