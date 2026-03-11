Braderie de l’automne Rosheim
Braderie de l’automne Rosheim mardi 15 septembre 2026.
Braderie de l’automne
rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 08:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Grande braderie et marché annuel dans les rues du centre-ville. Attractions foraines à côté de la salle des fêtes.
Grande braderie et marché annuel dans les rues du centre-ville. Attractions foraines à côté de la salle des fêtes. .
rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 27 60 mairie@rosheim.com
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English :
Annual street market in the city centre. Fairground attractions next to the village hall.
L’événement Braderie de l’automne Rosheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile