Braderie de livres, Bibliothèque départementale de l’Allier, Coulandon

Informations pratiques

Braderie de livres 2 et 3 octobre Bibliothèque départementale de l’Allier Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T12:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

La grande braderie de livre de la Bibliothèque départementale de l’Allier revient à l’occasion du Week-end Biblis-en-folie.

Nous faisons du tri sur nos étagères afin d’accueillir de nouveaux ouvrages. Les nombreux ouvrages sortis de nos collections (BD, romans, albums jeunesse, documentaires, essais, contes, …) sont proposés à la vente à petit prix : 1 €. Quelques « beaux livres » – plus rares – seront également proposées à la vente au prix de 5 €.

Une excellente opportunité pour donner une seconde vie aux livres et enrichir votre propre bibliothèque à petit prix !

Bibliothèque départementale de l’Allier 40 rue de la Bruyère, 03000 Coulandon Coulandon 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 44 50 60 https://mediatheque.allier.fr/

Biblis en folie 2026

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