UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coulandon

Grande Braderie de livres Bibliothèque départementale de l’Allier Coulandon

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque départementale de l'Allier · Coulandon

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Bibliothèque départementale de l'Allier
Adresse
40 rue de la Bruyère
Ville
03000 Coulandon
Département
Allier
Tarif

Coulandon

Grande Braderie de livres

Bibliothèque départementale de l’Allier 40 rue de la Bruyère Coulandon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 12:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03

La grande braderie de livre de la Bibliothèque départementale de l’Allier revient à l’occasion du Week-end Biblis-en-folie, le premier week-end d’octobre.
  .

Bibliothèque départementale de l’Allier 40 rue de la Bruyère Coulandon 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60  bda-coulandon@allier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Allier Departmental Library’s big book sale returns during the Biblis-en-folie weekend, the first weekend in October.

L’événement Grande Braderie de livres Coulandon a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région