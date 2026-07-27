Grande Braderie de livres Bibliothèque départementale de l’Allier Coulandon
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque départementale de l'Allier · Coulandon
Informations pratiques
Coulandon
Grande Braderie de livres
Bibliothèque départementale de l’Allier 40 rue de la Bruyère Coulandon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 12:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
La grande braderie de livre de la Bibliothèque départementale de l’Allier revient à l’occasion du Week-end Biblis-en-folie, le premier week-end d’octobre.
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Bibliothèque départementale de l’Allier 40 rue de la Bruyère Coulandon 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60 bda-coulandon@allier.fr
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English :
The Allier Departmental Library’s big book sale returns during the Biblis-en-folie weekend, the first weekend in October.
L’événement Grande Braderie de livres Coulandon a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région