Plouarzel

Braderie de livres déclassés

Médiathèque Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17

La médiathèque met en vente ses livres déclassés, supprimés des rayonnages. 1€ le livre. Accès libre. .

Médiathèque Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94

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English :

L’événement Braderie de livres déclassés Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE