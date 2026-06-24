Braderie de livres déclassés Plouarzel
Braderie de livres déclassés Plouarzel dimanche 19 juillet 2026.
Plouarzel
Braderie de livres déclassés
Médiathèque Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La médiathèque met en vente ses livres déclassés, supprimés des rayonnages. 1€ le livre. Accès libre. .
Médiathèque Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94
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English :
L’événement Braderie de livres déclassés Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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