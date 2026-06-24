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Braderie de livres déclassés Plouarzel

Braderie de livres déclassés Plouarzel dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Médiathèque
Ville
29810 Plouarzel
Département
Finistère
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Plouarzel

Braderie de livres déclassés

Médiathèque Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19

La médiathèque met en vente ses livres déclassés, supprimés des rayonnages. 1€ le livre. Accès libre.   .

Médiathèque Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94 

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English :

L’événement Braderie de livres déclassés Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE

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