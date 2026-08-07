AGENDA · Périgueux
Braderie de livres Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Braderie de livres
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Gratuit .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Braderie de livres
L’événement Braderie de livres Périgueux a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Communal de Périgueux
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