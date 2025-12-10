Braderie de livres Médiathèque Pleslin-Trigavou
Braderie de livres Médiathèque Pleslin-Trigavou vendredi 3 juillet 2026.
Braderie de livres
Médiathèque 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
2026-07-03 2026-07-04
La braderie annuelle de la Médiathèque est un rendez-vous à ne pas manquer pour faire le plein de livres à tout petit prix (0,50€ et 1€) ! Cette année, elle se déroulera sur deux jours. .
