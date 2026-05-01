Les vendredis du printemps ateliers créatifs Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou

Pleslin-Trigavou

Les vendredis du printemps ateliers créatifs

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre des vendredis du printemps, venez prendre le goûter dans le jardin de la médiathèque tout en participant à un atelier créatif.

Pour le premier vendredi du printemps, vous êtes invités à réaliser une pierre de relaxation apaisement, atelier proposé par une habitante ! Et, comme l’année dernière, des jeux, le bar à sirops et des transats seront installés dans cet espace pour prendre le goûter au soleil (on croise les doigts). On vous attend nombreux ! .

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

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English :

L’événement Les vendredis du printemps ateliers créatifs Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme