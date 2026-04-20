Palavas-les-Flots

BRADERIE DE NOËL D’ESPOIR POUR UN ENFANT

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-04

Braderie de Noël organisée par Espoir pour un enfant

Salle des fêtes

Infos 07 89 88 57 52

Grâce aux vêtements reçus, soigneusement triés et vendus dans nos braderies, grâce aux dons en espèce, grâce aux manifestations et grâce à tous nos bénévoles ESPOIR POUR UN ENFANT HERAULT subvient aux frais chirurgicaux ou médicaux de plusieurs dizaines d’enfants par an. .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 52 63 05 36

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English : BRADERIE DE NOËL D’ESPOIR POUR UN ENFANT

Christmas flea market organized by Espoir pour un enfant

Salle des fêtes

Info: 07 89 88 57 52

L’événement BRADERIE DE NOËL D’ESPOIR POUR UN ENFANT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34