Braderie de printemps Touques

Braderie de printemps

7A Rue de la Cour Miocque Touques Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association A Touq’coeur organise une grande braderie de printemps.

A touq’coeur est une association qui soutient les personnes en difficulté sociale par le biais de la distribution de nourriture, de la vente de vêtements à prix tout doux et d’aide aux démarches administratives. Elle est affiliée à la banque alimentaire. L’association est autonome et se finance essentiellement par la vente de vêtements et d’objets issus de dons. .

7A Rue de la Cour Miocque Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 81 39 10 atouqcoeur@gmail.com

English : Braderie de printemps

The A Touq’coeur association is organising a big spring garage sale.

