Braderie de printemps Touques
Braderie de printemps Touques samedi 13 juin 2026.
Braderie de printemps
7A Rue de la Cour Miocque Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association A Touq’coeur organise une grande braderie de printemps.
A touq’coeur est une association qui soutient les personnes en difficulté sociale par le biais de la distribution de nourriture, de la vente de vêtements à prix tout doux et d’aide aux démarches administratives. Elle est affiliée à la banque alimentaire. L’association est autonome et se finance essentiellement par la vente de vêtements et d’objets issus de dons. .
7A Rue de la Cour Miocque Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 81 39 10 atouqcoeur@gmail.com
English : Braderie de printemps
The A Touq’coeur association is organising a big spring garage sale.
