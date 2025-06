Brocante mensuelle Touques 20 juillet 2025 08:00

Calvados

Brocante mensuelle Place Lemercier Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 08:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

2025-08-17

2025-09-21

2025-10-19

2025-11-16

Le rendez-vous mensuel incontournable des chineurs de la région se trouve sur la place de la mairie. Il rassemble le 3e dimanche de chaque mois de janvier à novembre des brocanteurs professionnels qui proposent une gamme variée de meubles et objets, à la hauteur de toutes les bourses.

Place Lemercier

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Brocante mensuelle

The must-see monthly meeting place for the region’s hunters is on Place Lemercier. It brings together professional antique dealers who offer a wide range of furniture and objects to suit all budgets.

German : Brocante mensuelle

Der unumgängliche monatliche Treffpunkt für Schnäppchenjäger aus der Region befindet sich auf dem Rathausplatz. Sonntag im Monat von Januar bis November professionelle Trödler zusammen, die eine vielfältige Auswahl an Möbeln und Gegenständen anbieten, die für jeden Geldbeutel etwas zu bieten haben.

Italiano :

Questo imperdibile appuntamento mensile per i cacciatori di occasioni della regione si tiene in Place de la Mairie. La terza domenica di ogni mese, da gennaio a novembre, i commercianti professionisti dell’usato si riuniscono per offrire una vasta gamma di mobili e oggetti per tutte le tasche.

Espanol :

Esta cita mensual ineludible para los cazadores de gangas de la región se celebra en la plaza de la Mairie. De enero a noviembre, el tercer domingo de cada mes, profesionales de la segunda mano se reúnen para ofrecer una amplia gama de muebles y objetos para todos los bolsillos.

