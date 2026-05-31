Braderie de Villejean, Place du marché de Villejean, Rennes
Braderie de Villejean, Place du marché de Villejean, Rennes dimanche 6 septembre 2026.
Braderie de Villejean Dimanche 6 septembre, 08h00 Place du marché de Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T08:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T08:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00
L’édition 2026 de la braderie de Villejean aura lieu le 6 septembre de 8h à 18h.
L’emplacement coute 6€ (équivalent à une place de parking).
Ouverture de la vente des places à partir du 13 juin à 10h. Après cette date, les places seront vendues à l’accueil de la MQV. Carte d’identité demandée.
Pour plus d’informations : 02.99.59.04.02
Place du marché de Villejean rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
L’édition 2026 de la braderie de Villejean aura lieu le 6 septembre de 8h à 18h. braderie
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