Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite historique du Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes

Visite historique du Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes

Visite historique du Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Jeu de Paume

Adresse : 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Visite historique du Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes 15 juillet et 19 août Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Découvrez l’histoire du Jeu de Paume d’hier à aujourd’hui, avec les Amis du patrimoine rennais.

Patrimoine.
Découvrez l’histoire du Jeu de Paume d’hier à aujourd’hui, avec les Amis du patrimoine rennais.

**Mercredi 15 juillet de 10 h 30 à 12 h , mercredi 19 août de 10 h 30 à 12 h, Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**
**Gratuit.**
**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-19T12:00:00.000+02:00

1
 

Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)