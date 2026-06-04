Visite historique du Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes
Visite historique du Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Visite historique du Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes 15 juillet et 19 août Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Découvrez l’histoire du Jeu de Paume d’hier à aujourd’hui, avec les Amis du patrimoine rennais.
Patrimoine.
Découvrez l’histoire du Jeu de Paume d’hier à aujourd’hui, avec les Amis du patrimoine rennais.
**Mercredi 15 juillet de 10 h 30 à 12 h , mercredi 19 août de 10 h 30 à 12 h, Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**
**Gratuit.**
**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-19T12:00:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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