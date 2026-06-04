Visite historique du Jeu de Paume Jeu de Paume Rennes 15 juillet et 19 août Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Découvrez l’histoire du Jeu de Paume d’hier à aujourd’hui, avec les Amis du patrimoine rennais.

Patrimoine.

Découvrez l’histoire du Jeu de Paume d’hier à aujourd’hui, avec les Amis du patrimoine rennais.

**Mercredi 15 juillet de 10 h 30 à 12 h , mercredi 19 août de 10 h 30 à 12 h, Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**

**Gratuit.**

**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-19T12:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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