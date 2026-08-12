Un transat et des livres – Avec les bibliothèques de Rennes Place de la Mairie Rennes
mardi 18 août 2026 · Place de la Mairie · Rennes
Informations pratiques
Un transat et des livres – Avec les bibliothèques de Rennes Place de la Mairie Rennes Mardi 18 août, 17h00 Ille-et-Vilaine
Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges
Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !
Rendez-vous chaque mardi sur la place de la Mairie pour un moment de partage et d’échanges et des séances de lecture d’histoires proposées aux enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-18T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-18T18:30:00.000+02:00
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Place de la Mairie place de la mairie rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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