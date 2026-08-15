Braderie des Commerçants rue de la République Saint-Georges-de-Didonne
samedi 22 août 2026 · rue de la République · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Braderie des Commerçants
rue de la République Centre-ville Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-23 19:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Grande braderie en centre-ville organisée par le Nouvel Elan des Commerçants de Saint-Georges-de-Didonne.
Venez nombreux faire de bonnes affaires auprès de nos commerçants !
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rue de la République Centre-ville Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 65 29 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A big street sale in downtown organized by the Nouvel Elan des Commerçants of Saint-Georges-de-Didonne.
Come out in large numbers to find great deals at our local shops!
L’événement Braderie des Commerçants Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-11 par Royan Atlantique
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