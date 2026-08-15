Braderie des Commerçants rue de la République Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Braderie des Commerçants

rue de la République Centre-ville Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Grande braderie en centre-ville organisée par le Nouvel Elan des Commerçants de Saint-Georges-de-Didonne.

Venez nombreux faire de bonnes affaires auprès de nos commerçants !

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rue de la République Centre-ville Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 65 29 05

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English :

A big street sale in downtown organized by the Nouvel Elan des Commerçants of Saint-Georges-de-Didonne.

Come out in large numbers to find great deals at our local shops!

L’événement Braderie des Commerçants Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-11 par Royan Atlantique