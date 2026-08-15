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AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Braderie des Commerçants rue de la République Saint-Georges-de-Didonne

samedi 22 août 2026 · rue de la République · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
rue de la République
Adresse
Centre-ville
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Braderie des Commerçants

rue de la République Centre-ville Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Grande braderie en centre-ville organisée par le Nouvel Elan des Commerçants de Saint-Georges-de-Didonne.
Venez nombreux faire de bonnes affaires auprès de nos commerçants !
  .

rue de la République Centre-ville Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 65 29 05 

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English :

A big street sale in downtown organized by the Nouvel Elan des Commerçants of Saint-Georges-de-Didonne.
Come out in large numbers to find great deals at our local shops!

L’événement Braderie des Commerçants Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-11 par Royan Atlantique

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