Concert Golden Parachute Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne
Concert Golden Parachute Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne dimanche 16 août 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Golden Parachute
Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 21:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Golden Parachute est un groupe à l’univers unique, mêlant avec audace Ragga Folk Pirate , humour et excentricité.
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Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
Golden Parachute is a band with a unique universe, boldly blending Ragga Folk Pirate , humor and eccentricity.
L’événement Concert Golden Parachute Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique
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