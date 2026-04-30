Concert Golden Parachute Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Golden Parachute

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 21:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Golden Parachute est un groupe à l’univers unique, mêlant avec audace Ragga Folk Pirate , humour et excentricité.

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Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

Golden Parachute is a band with a unique universe, boldly blending Ragga Folk Pirate , humor and eccentricity.

L’événement Concert Golden Parachute Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique