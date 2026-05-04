Sandy Sims chante Dalida Parvis du relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Sandy Sims chante Dalida

Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Show hommage à Dalida

Une imitation unique et époustouflante pour un spectacle vibrant à la gloire de la Diva. Un hommage fidèle et émouvant, porté par un sosie exceptionnel, qui vous replonge dans l’univers inoubliable de Dalida.

.

Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 15 65 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dalida tribute show

A unique, breathtaking impersonation for a vibrant show in honor of the Diva. A faithful and moving tribute, performed by an exceptional lookalike, that plunges you back into the unforgettable world of Dalida.

L’événement Sandy Sims chante Dalida Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique