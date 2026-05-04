Sandy Sims chante Dalida Parvis du relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne
Sandy Sims chante Dalida Parvis du relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne mercredi 5 août 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Sandy Sims chante Dalida
Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Show hommage à Dalida
Une imitation unique et époustouflante pour un spectacle vibrant à la gloire de la Diva. Un hommage fidèle et émouvant, porté par un sosie exceptionnel, qui vous replonge dans l’univers inoubliable de Dalida.
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Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 15 65 02
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English :
Dalida tribute show
A unique, breathtaking impersonation for a vibrant show in honor of the Diva. A faithful and moving tribute, performed by an exceptional lookalike, that plunges you back into the unforgettable world of Dalida.
L’événement Sandy Sims chante Dalida Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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