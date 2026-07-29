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AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Exposition d’art Didier Carniato & L’atelier des Z’amis Espace Maggy MARTEL Saint-Georges-de-Didonne

lundi 3 août 2026 · Espace Maggy MARTEL · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Maggy MARTEL
Adresse
Boulevard Michelet
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Exposition d’art Didier Carniato & L’atelier des Z’amis

Espace Maggy MARTEL Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Rencontrez nos artistes et découvrez leurs créations originales peintures, bijoux et objets de décoration.
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Espace Maggy MARTEL Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

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English :

Meet our artists and discover their original creations: paintings, jewelry, and decorative items.

L’événement Exposition d’art Didier Carniato & L’atelier des Z’amis Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Royan Atlantique

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