Exposition d’art Didier Carniato & L’atelier des Z’amis Espace Maggy MARTEL Saint-Georges-de-Didonne
lundi 3 août 2026 · Espace Maggy MARTEL · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Exposition d’art Didier Carniato & L’atelier des Z’amis
Espace Maggy MARTEL Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Rencontrez nos artistes et découvrez leurs créations originales peintures, bijoux et objets de décoration.
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Espace Maggy MARTEL Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
Meet our artists and discover their original creations: paintings, jewelry, and decorative items.
L’événement Exposition d’art Didier Carniato & L’atelier des Z’amis Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Royan Atlantique
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