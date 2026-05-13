CREA CINEphémère cinéma en plein air projection du film Michael précédée de jeux musicaux autour de Michael Jackson. Cadeaux à gagner ! Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne
CREA CINEphémère cinéma en plein air projection du film Michael précédée de jeux musicaux autour de Michael Jackson. Cadeaux à gagner ! Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
CREA CINEphémère cinéma en plein air projection du film Michael précédée de jeux musicaux autour de Michael Jackson. Cadeaux à gagner !
Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 23:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre du CINEphémère, projection du film Michael au lac d’Enlias à St Georges de Didonne.
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Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
As part of CINEphémère, screening of the film Michael at Lac d’Enlias in St Georges de Didonne.
L’événement CREA CINEphémère cinéma en plein air projection du film Michael précédée de jeux musicaux autour de Michael Jackson. Cadeaux à gagner ! Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-13 par Royan Atlantique
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