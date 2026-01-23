SOIREE COUCHER DE SOLEIL au CAFE TRANSAT Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

SOIREE COUCHER DE SOLEIL au CAFE TRANSAT

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Rendez-vous chaque mercredi (du 15 juillet au 19 août) au Café Transat pour une soirée Coucher de soleil dans un lieu unique et préservé surplombant l’estuaire de la Gironde…

+33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

Join us every Wednesday (July 15 to August 19) at Café Transat for a Sunset evening in a unique, unspoilt setting overlooking the Gironde estuary…

