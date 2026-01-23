SOIREE COUCHER DE SOLEIL au CAFE TRANSAT Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
SOIREE COUCHER DE SOLEIL au CAFE TRANSAT Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne mercredi 15 juillet 2026.
SOIREE COUCHER DE SOLEIL au CAFE TRANSAT
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Rendez-vous chaque mercredi (du 15 juillet au 19 août) au Café Transat pour une soirée Coucher de soleil dans un lieu unique et préservé surplombant l’estuaire de la Gironde…
.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us every Wednesday (July 15 to August 19) at Café Transat for a Sunset evening in a unique, unspoilt setting overlooking the Gironde estuary…
L’événement SOIREE COUCHER DE SOLEIL au CAFE TRANSAT Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-23 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime