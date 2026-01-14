Lecture à haute voix en plein air Saint-Georges-de-Didonne

Lecture à haute voix en plein air

Promenade Charles Martel Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez partager un moment de détente et de convivialité lors d’une lecture à voix haute sur la promenade Charles Martel, autour du banc arrondi.

Promenade Charles Martel Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr

English :

Come and share a moment of relaxation and conviviality during a reading aloud on the Promenade Charles Martel, around the rounded bench.

