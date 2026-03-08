Exposition France Bernick Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Exposition France Bernick

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-08

L’artiste livre une composition osée celle de traiter les paysages bien connu du littoral sur les mode des estampes japonaises.

English :

The artist delivers a daring composition, treating the well-known coastal landscapes in the style of Japanese prints.

L’événement Exposition France Bernick Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-03-06 par Royan Atlantique