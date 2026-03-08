Exposition France Bernick Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Exposition France Bernick
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-14
2026-06-08
L’artiste livre une composition osée celle de traiter les paysages bien connu du littoral sur les mode des estampes japonaises.
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
The artist delivers a daring composition, treating the well-known coastal landscapes in the style of Japanese prints.
L’événement Exposition France Bernick Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-03-06 par Royan Atlantique